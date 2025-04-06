تصل لـ20 مليون دينار ..مصرف الرشيد يطلق قروضاً لشراء وحدات الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، اطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية يعلن مصرف الرشيد عن اصدار التعليمات الخاصة بقروض شراء وحدات الطاقة المتجددة.

وأوضح البيان، أن القروض تُمنح للمواطنين كافة (موظفين وغير موظفين) ونصت التعليمات على ما يأتي: مبلغ القرض يبدأ من (5-10-15-20) مليون دينار عراقي بمدة سداد تستمر (5) سنوات وبنسبة فائدة (5%).

وأضاف المصرف أن القرض يمنح للموظف باعتماد بطاقة الماستر كارد، اما المواطن يشترط تقديم كفيل مواطن راتبه على مصرف الرشيد حصريا،