مصرف حكومي عراقي يطلق سلفاً تصل إلى 15 مليون دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، إطلاق السلف الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية (كردت كارد)، وبحد أعلى 15 مليون دينار عراقي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخدمة تشمل موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

وأشار إلى أن مبلغ السلفة ما يعادل خمسة رواتب وبحد أعلى 15 مليون دينار عراقي.

وبيّن المصرف أن التقديم يكون إلكترونياً فقط، عبر تطبيق مصرف الرشيد، وفق شروط محددة من بينها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 57 عاماً.