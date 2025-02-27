مصرف حكومي عراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس"

شفق نيوز/ حذر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي نحذر المواطنين كافة عدم استخدام أدوات الدفع الرقمي للتعامل بنشاط (الفوركس) والعملات لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بطاقاتهم او محافظهم" .

واضاف ان "التعامل مع الجهات غير المرخصة والتي تروج لهذه النشاطات تعرض المواطن للإجراءات القانونية وضياع حقوقهم".

أصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.

ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية.

وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.