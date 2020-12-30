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مصرف الرشيد يُنشيء مركزاً لحماية سرية بيانات الزبائن

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-30T08:48:55+0000
مصرف الرشيد يُنشيء مركزاً لحماية سرية بيانات الزبائن

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن توقيع عقد مع شركة(InfoTech) لانشاء مركز البيات لحماية سرية بيانات الزبائن.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "المصرف وقع عقدا مع InfoTech والتي تمتلك فرعا في بغداد لانشاء مركز البيات"، مبينا ان "العقد يتضمن تجهيز  وتركيب وتشغيل مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث".

واضاف ان "مركز البيانات يعد المركز الاساسي في تطبيق النظام المصرفي الشامل الذي سيعمل به قريبا في المصرف، مشيرا الى ان "المركز يحافظ على بيانات الزبائن وسريتها وحمايتها من الاختراق والذي يعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي".

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