مصرف الرشيد يوقف التسويق الالكتروني ويحذر من سرقة رواتب الموظفين

شفق نيوز/ حذر المدير العام لمصرف الرشيد باسم عبد علي، يوم الأربعاء، من تلاعب وتزوير بالبطاقة الالكترونية وسرقة رواتب الموظفين والمتقاعدين عبر المواقع الوهمية.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تلاعباً وتزويراً بالبطاقة الالكترونية وعلى الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من خدمات مصرف الرشيد الحذر من المواقع الالكترونية الوهمية".

وأضاف أن "اصحاب النفوس الضعيفة قاموا باستغلال بعض المستفيدين من خدمات المصرف وسرقة رواتبهم عبر المواقع الوهمية"، مشيرا إلى "إيقاف التسويق الالكتروني لحماية البطاقة من السرقة".