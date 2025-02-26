مصرف الرشيد ينشر آلية بيع وشراء العقارات بما تزيد قيمتها على 100 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن آلية بيع وشراء العقارات والتي تزيد قيمتها على 100 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان وردت لوكالة شفق نيوز نسخة منه إن الالية تتضمن ما يلي: حضور البائع والمشتري او المشتري للمصرف لايداع المبلغ المتفق عليه.

وتابع إنه "يودّع المبلغ لدى المصرف من خلال فتح حساب ويكون فتح الحساب مجاني وعدم الحاجة لفتح حساب في حال امتلاك المشتري حسابا مصرفيا".

وأضاف البيان "إن كان للبائع والمشتري حسابات مصرفية لدى المصارف المحددة من البنك المركزي العراقي، فيتم التسديد عبر نظام الوسائل المصرفية المعمول بها".

وأشار مصرف الرشيد الى أنه "يتم اصدار كتاب من المصرف إلى التسجيل العقاري بإيداع المبلغ، وبالتالي تقوم دائرة التسجيل العقاري بأكمال عملية فتح البيان ليتم تسليم المبلغ للبائع من قبل المصرف".

وأطلق المصرف، يوم امس الثلاثاء، الخطة الائتمانية للعام 2025 والتي تشمل القروض بأنواعها و للقطاعات كافة.

ووجه المصرف بحسب بيان له، فروعه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على السقوف الائتمانية لترويج طلبات الراغبين بالحصول على القروض.

وحذر البيان، المواطنين من التعامل مع الجهات والصفحات الوهمية، مؤكدا أن الترويج يكون حصرا من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات.