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مصرف الرشيد يلغي شرطا للحصول على "قرض الترميم"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T10:37:52+0000
مصرف الرشيد يلغي شرطا للحصول على "قرض الترميم"

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن الغاء احد الشروط الخاصة للحصول على قرض ترميم الوحدات السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم الغاء شرط الكفيل للحصول على قرض ترميم الوحدات السكنية التي تمنح للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف"، مبينا ان "المبلغ المحدد (٤٠) مليون دينار تمنح للراغبين بترميم وحداتهم السكنية وبنسبة فائدة ( ٥٪)".

واضاف ان "التقديم يتم من خلال فروع المصرف ولا يوجد وسيط بينه وبين الزبون".

وكان مصرف الرشيد المملوك للدولة فروعه في بغداد والمحافظات قد وجه، يوم الاثنين 21 من شهر آذار/مارس الجاري، بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض.

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