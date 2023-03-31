مصرف الرشيد يقر بالخطأ ويعيد الأقساط المستقطعة من رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد يوم الجمعة بالخطأ الذي وقع به بعد ان قام باستقطاع مضاعف للاقساط من المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه سيتم اعادة الأقساط المستقطعة بصورة مضاعفة من بعض المتقاعدين كانت نتيجة رفع الرواتب قبل الأول من نيسان، مبينا انه سيتم المعالجة واعادته برسالة نصية خلال الساعات القادمة.

وكان بعض المتقاعدين ممن كانوا قد اقترضوا سابقا من مصرف الرشيد قد تفاجئوا باستقطاع مضاعف لاقساطهم الشهرية حين استلامهم رواتبهم لشهر نيسان الحالي.