مصرف الرشيد يقرر منح هذه الفئة غير الموطنة رواتبهم سلفة شخصية

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد يوم الخميس منح ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وغير الموطنة رواتبهم سلفة شخصية.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه تمت الموافقة على منح ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وغير المواطنة رواتبهم سلفة شخصية"، مبينا ان "مبلغ السلف (5،8، 10) حسب حدود صافي الراتب".

واضاف ان "من الشروط التي وضعها المصرف ان يتعهد المستفيد توطين راتبه لدى المصرف مستقبلا.

يذكر ان المصرف وفي وقت سابق اطلق السلف الشخصية لمنتسبي الوزارت الامنية الكترونيا بشرط التوطين.