مصرف الرشيد يقرر رفع سقف بطاقة ( credit card ) الى 5 اضعاف الراتب

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد ، اليوم الأحد، رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كردت كارد الى 5 اضعاف الراتب بدلا من 3 أضعاف للراغبين بالحصول على البطاقة كافة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "سقف الحد الأدنى لراتب الموظفين لغرض التقديم (750) الف دينار والراتب الخاص لمنتسبي القوات الامنية مليون دينار".

ودعا المصرف في بيانه الراغبين كافة إلى التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف.

وكان المصرف قد أعلن مؤخرا، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة كريدت كارد (3) أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.