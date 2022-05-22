سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرف الرشيد يقرر رفع سقف بطاقة ( credit card ) الى 5 اضعاف الراتب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-22T06:22:50+0000
مصرف الرشيد يقرر رفع سقف بطاقة ( credit card ) الى 5 اضعاف الراتب

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد ، اليوم الأحد، رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كردت كارد الى 5 اضعاف الراتب بدلا من 3 أضعاف للراغبين بالحصول على البطاقة كافة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "سقف الحد الأدنى لراتب الموظفين لغرض التقديم (750) الف دينار والراتب الخاص لمنتسبي القوات الامنية مليون دينار".

ودعا المصرف في بيانه الراغبين كافة إلى التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف.

وكان المصرف قد أعلن مؤخرا، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة كريدت كارد (3) أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

related

هيكلة المصارف تجربة تقتحم مؤسسات عريقة وخبراء يتخوفون من نتائجها

Date: 2021-10-18 09:13:30
هيكلة المصارف تجربة تقتحم مؤسسات عريقة وخبراء يتخوفون من نتائجها

مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

Date: 2021-04-08 08:48:28
مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

مصرف حكومي يحذر من التعامل مع المكاتب الأهلية في منح السلف والقروض

Date: 2022-01-26 10:07:44
مصرف حكومي يحذر من التعامل مع المكاتب الأهلية في منح السلف والقروض

المباشرة برفع ودفع رواتب الموظفين في العراق

Date: 2020-11-15 08:39:31
المباشرة برفع ودفع رواتب الموظفين في العراق

مصرف الرشيد يعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

Date: 2021-01-24 09:31:35
مصرف الرشيد يعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

مصرف الرشيد يطلق سلفة 10 ملايين دينار للموظفين والعقود والقوات الأمنية

Date: 2022-04-24 11:37:21
مصرف الرشيد يطلق سلفة 10 ملايين دينار للموظفين والعقود والقوات الأمنية

قرض بـ٥٠ مليون دينار للموظفين والمواطنين العراقيين وفق شروط

Date: 2022-03-28 08:16:18
قرض بـ٥٠ مليون دينار للموظفين والمواطنين العراقيين وفق شروط

مصرف الرشيد يطلق سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل ستة أشهر

Date: 2022-01-11 10:05:38
مصرف الرشيد يطلق سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل ستة أشهر