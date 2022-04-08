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مصرف الرشيد يحصر كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية بقروض السيارات فقط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-08T12:23:34+0000
مصرف الرشيد يحصر كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية بقروض السيارات فقط

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد يوم الجمعة أن كفالة الأجهزة الأمنية تقتصر على قروض السيارات فقط.

وأوضح بيان صادر عن المصرف الحكومي اليوم، ان تطبيق قرار قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية على قروض السيارات في الوقت الحالي، وسيتم الاعلان عن شمول باقي الخدمات بالكفالة لاحقا.

وأعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، عن قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية.

وكانت المصارف الحكومية في العراق لا تقبل بكفالة منتسبي الدفاع والداخلية وتشترط كفالة الموظف المدني للمستفيدين من القروض التي تمنحها هذه المصارف.

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