مصرفا الرشيد والرافدين يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد يوم الخميس المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المتقاعدين كافة مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لتسلم مستحقاتهم.

بدوره اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وكانت وزارة المالية العراقية، قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر ايلول الجاري.