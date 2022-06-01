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الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين وإطلاق سلفة جديدة للموظفين والعقود والمنتسبين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T12:48:50+0000
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين وإطلاق سلفة جديدة للموظفين والعقود والمنتسبين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الأربعاء، عن رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لحاملي بطاقة نخيل.

ودعا المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز المتقاعدين كافة إلى مراجعة فروع المصرف خلال اوقات الدوام الرسمي ومنافذ الدفع الالكتروني لتسلم رواتبهم.

بدورها أعلنت وزارة المالية دائرة المحاسبة، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران .

وأكدت الوزارة في بيان على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد و هيئة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني.

ودعت الوزارة المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .

وكان مصدر في وزارة المالية الاتحادية، قد افاد في وقت سابق من صباح اليوم، بمباشرة هيئة التقاعد العامة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران الجاري.

وأشار المصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، إلى المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران مساء اليوم بعد وصول إشعار التخصيص المالي من قبل وزارة المالية والايعاز بالصرف.

وبحسب آخر إحصائية لهيئة التقاعد العامة فإن أعداد الذين يتقاضون الراتب التقاعدي يصل إلى قرابة مليونين ونصف المليون شخص.

وفي بيان آخر لمصرف الرشيد اعلن فيه اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية  والبالغة (١٠ ) ملايين دينار وموظفي العقود (٥) ملايين  دينار.

ودعا المصرف المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الألكتروني لتسلمها.

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)  ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون.

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