مصرف الرشيد يعلن تسهيلات للحصول على سلفة ثلاثة أضعاف الراتب

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض الحد الادنى للتقديم على بطاقة كريدت كارد الى 750 الف دينار للموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تعليماته المتضمنة تخفيض السقف اللازم للتقديم على بطاقة (كريدت كارد) تم تخفيضها إلى الحد الأدنى للراتب لأغراض التقديم الى (750) الف دينار للموظفين فقط بدلا من (1000000) مليون دينار والتي تمنحك فرصة الحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى دوار في بطاقتك".

واوضح ان "آلية الحصول على البطاقة الكترونيا وتمنح لحاملي بطاقة نخيل ولا يمنع ان تكون حاصل على سلفة سابقة".

وكان المصرف قد أعلن مؤخرا، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة كريدت كارد (3) أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية

وقال المكتب الاعلامي في بيان ، ان المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي، موضحا أن التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد.

واضاف البيان انه بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على (3) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد .