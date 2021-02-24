مصرف الرشيد يعلن التعليمات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن التعليمات الخاصة وآلية التقديم لقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض" .

واضاف ان "التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين اثنين لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار، ويمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل بالاضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف" .

يذكر ان المصرف اعلن يوم الاثنين الماضي عن منح قروض تصل الى (100) مليون دينار عراقي لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف .