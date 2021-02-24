سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرف الرشيد يعلن التعليمات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-24T06:25:54+0000
مصرف الرشيد يعلن التعليمات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن التعليمات الخاصة وآلية التقديم لقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض" .

واضاف ان "التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين اثنين لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار، ويمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل بالاضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف" .

يذكر ان المصرف اعلن يوم الاثنين الماضي عن منح قروض تصل الى (100) مليون دينار عراقي لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف .

related

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

Date: 2021-01-19 06:32:25
الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

Date: 2020-10-11 07:12:29
١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

Date: 2021-02-16 06:08:30
الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض

Date: 2020-09-20 06:03:23
مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض

مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

Date: 2020-10-13 07:51:29
مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

Date: 2020-12-08 07:35:14
مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

مصرف الرشيد يطلق قروضاً للمهن الطبية تصل إلى 100 مليون دينار

Date: 2021-02-22 07:23:28
مصرف الرشيد يطلق قروضاً للمهن الطبية تصل إلى 100 مليون دينار