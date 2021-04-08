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مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-08T08:48:28+0000
مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، عن إطلاقه قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية للمواطنين والموظفين. 

واوضح المكتب الاعلامي في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم "اطلاق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية للمواطنين والموظفين"، مبينا ان مبلغ القرض حدد بـ(٣٠) مليون دينار كحد اعلى لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(٢٠) مليون دينار للمواطنين شرط تقديم كفيل".

واضاف ان "فائدة القرض (٥٪) تحتسب بطريقة القسط الثابت"، مشيرا إلى أن "ترويج الطلبات سيكون من خلال فروع المصرف".

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