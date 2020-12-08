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مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-08T07:35:14+0000
مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد يوم الثلاثاء عن منح قروض للسكان في المناطق المحررة تصل الى 30 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مصرف الرشيد قرر منح قرض اسكان للمواطنين في المناطق المحررة تصل الى (٣٠) مليونا".

واضاف ان "التعليمات التي اصدرها المصرف تضمنت منح القرض لمالكي الدور السكنية المهدمة والمتضررة جراء العمليات العسكرية في المناطق المحررة من تنظيم داعش"

واشارالى ان "القرض يمنح للمواطنين موظفين وغير موظفين بشرط ألاّ يكون بذمته قروض او سلف ممنوحة لهم من مصرفنا او مصارف اخرى وعدم حصول المواطن على تعويض او منحة عن الاضرار التي اصابت داره ".

واوضح ان "تلك القروض تشمل محافظتي الانبار وصلاح الدين حصرا حسب التقسيم الوزاري".

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