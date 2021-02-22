مصرف الرشيد يطلق قروضاً للمهن الطبية تصل إلى 100 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الاثنين، عن منح قروض للمهن الطبية تصل الى 100 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تقرر منح قروض للمهن الطبية تتراوح ما بين (15-100) مليون دينار"، مبينا ان "القرض يمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة".

واضاف ان "اصحاب المهن المشمولين بالقرض هم ( الاطباء / اطباء الاسنان/ الصيادلة/ الاطباء البيطريين/ واصحاب المختبرات المجازين ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس) "، مشيرا الى ان "الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا".