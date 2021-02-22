سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرف الرشيد يطلق قروضاً للمهن الطبية تصل إلى 100 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T07:23:28+0000
مصرف الرشيد يطلق قروضاً للمهن الطبية تصل إلى 100 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الاثنين، عن منح قروض للمهن الطبية تصل الى 100 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تقرر منح قروض للمهن الطبية  تتراوح ما بين (15-100) مليون دينار"، مبينا ان "القرض يمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة".

واضاف ان "اصحاب المهن المشمولين بالقرض هم ( الاطباء / اطباء الاسنان/ الصيادلة/ الاطباء البيطريين/ واصحاب المختبرات المجازين ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس) "، مشيرا الى ان "الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا".

 

related

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

Date: 2020-10-13 07:51:29
مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض

Date: 2020-09-20 06:03:23
مصرف عراقي يحذرُّ من ترويج سلف وقروض

مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

Date: 2020-12-08 07:35:14
مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

بـ20 مليون دينار.. الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة

Date: 2021-02-03 07:53:53
بـ20 مليون دينار.. الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة

مصرف الرشيد: قروض للعاطلين تصل الى 20 مليون دينار

Date: 2020-10-24 07:07:49
مصرف الرشيد: قروض للعاطلين تصل الى 20 مليون دينار

١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

Date: 2020-10-11 07:12:29
١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

Date: 2021-02-16 06:08:30
الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض