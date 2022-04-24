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مصرف الرشيد يطلق سلفة 10 ملايين دينار للموظفين والعقود والقوات الأمنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T11:37:21+0000
مصرف الرشيد يطلق سلفة 10 ملايين دينار للموظفين والعقود والقوات الأمنية

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد"، يوم الاحد، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، في وقت نفى "الرافدين" ايقاف السلف والقروض، مؤكدا استمرار المنح.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 ملايين دينار وموظفي العقود 5 ملايين دينار"، داعيا  "المستفيدين كافة ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الإلكتروني لتسلمها".

واكد المكتب الاعلامي ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)، ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

من جانبه، نفى مصرف "الرافدين" الحكومي الانباء التي تحدثت عن ايقاف السلف والقروض في فروعه.

وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة  شفق نيوز، استمرار منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين، مشيرا الى ان التقديم على السلف والقروض عبر فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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