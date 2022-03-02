مصرف الرشيد يطلق بطاقة (Credit Card) وتحديد رصيد (5) ملايين دينار لحاملها

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد يوم الاربعاء، اطلاق بطاقة (Credit Card) متصلة ببطاقة ( نخيل) للموظفين من حاملي ماستر كار (نخيل).

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "ميزات تلك البطاقة يودع فيها مبلغ ( 5) ملايين دينار كحد اعلى لحاملها".

وبين ان "سقف الرصيد المضاف لهذه البطاقة بمقدار ثلاث رواتب شهرية اعتمادا على اقل راتب تم ايداعه في بطاقة (نخيل) خلال مدة ثلاثة اشهر الاخيرة وتم استلامه من قبل الموظف".

واضاف ان "تلك البطاقة تصدر للموظف الذي لا يقل صافي راتبه الشهري المستلم عن (1000000) مليون دينار في الوقت الحاضر ويكون مقدار الاستقطاع (5%) من صافي الراتب المودع في البطاقة".