مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الاثنين، اطلاق الوجبة الثالثة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم اطلاق الوجبة الثالثة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية"، داعيا " المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

واعلن مصرف الرشيد في ٢٠ آذار٢٠٢١ عن اطلاق الوجبة الاولى لسلف منتسبي الوزارت الامنية وبواقع 10 ملايين دينار كحد اعلى.