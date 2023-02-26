مصرف الرشيد يضع آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد اليوم الأحد، عن وضع آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين والتي ستبدأ من يوم غد الاثنين .

ودعا المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "المسافرين كافة مراجعة الفروع التي خصصت لإيداع المبلغ بالدينار العراقي ومن ثم تسلم الدولار من فرع مطار بغداد الدولي (حصرا)".

واضاف ان "الايداع يكون خلال (24) ساعة من موعد السفر والفروع هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ).

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي قد أعلن، يوم الجمعة 17 من الشهر الجاري، إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.