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مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشأن دوامه

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T08:22:44+0000
مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشأن دوامه

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، انه يستأنف الدوام في فروعه ابتداء من يوم غد الثلاثاء. 

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "اليوم الاثنين هو مخصص لاغراض التطبيق وغلق ابواب المصرف نظرا لتزامن يوم الأحد الموافق ٣ كانون الثاني عطلة رسمية ".

واضاف ان "المصرف سيستأنف العمل يوم غد الثلاثاء لاستقبال زبائنه وتقديم الخدمات المصرفية".

وأعلن مصرف الرشيد في 26 كانون الاول الماضي ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية ٣ كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغراض التطبيق فقط.

 

 

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