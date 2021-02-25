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مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن توطين الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T10:38:51+0000
مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن توطين الرواتب

شفق نيوز/ اصدر مصرف الرشيد، يوم الخميس، توضيحاً بشأن آلية توطين الرواتب لدى المصرف.

وبين المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "في الآونة الاخيرة لوحظ مراجعة  المصرف من قبل بعض منتسبي الوزارات الامنية وموظفي الدوائر الحكومية حاملين معهم كتباً رسمية لغرض توطين رواتبهم، مبينا ان "المصرف لا يستلم مثل هكذا معاملات من الزبون مباشرة".

واضاف ان "لدى المصرف لجان خاصة مهمتها الوصول الى كافة الدوائر ومنها المؤسسات الامنية بكافة تشكيلاتها لإتمام عملية التوطين وتسيلمهم البطاقات"، مؤكدا ان هذا الاجراء  يأتي لتقديم افضل الخدمات والوصول الى كافة الراغبين بالتعامل مع مصرف الرشيد".

 

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