مصرف الرشيد يصدر توجيهاً بشأن بيع الدولار للمسافرين العراقيين

شفق نيوز/ أكدت الإدارة العامة لمصرف الرشيد، يوم الجمعة، على أن بيع الدولار للمسافرين العراقيين يكون عبر فروعها حصراً وبشكل مباشر.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية بيع الدولار للمسافرين تكون من خلال فروع المصرف التي تم تخصيصها لاستلام النقد العراقي من المسافرين.

وأوصت الإدارة المسافرين بمراجعة فروعها قبل يوم السفر لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي، علماً أن البيع بالسعر الرسمي.