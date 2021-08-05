الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين ويلغي المقدمة

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد يوم الخميس عن اصدار تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات للمتقاعدين فيما قرر إلغاء دفعة المقدمة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "قرر الغاء تعهد هيأة التقاعد الوطنية للمتقاعد الذي يرغب بالتقديم على قرض شراء سيارة"، مبينا انه "تم استبدال التعهد بكتاب تأييد".

واضاف ان "القرار شمل إلغاء دفعة المقدمة والتي تبلغ ( ١٠٪) من قيمة السيارة او المركبة".

واعلن مصرف الرشيد في وقت سابق عن منح قروض سيارات تصل الى (٦٠) مليون دينار كحد اعلى للموظفين والمتقاعدين والمواطنين.