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مصرف الرشيد يصدر تعليمات تخص قبول كفالة الأجهزة الأمنية للقروض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-27T07:38:59+0000
مصرف الرشيد يصدر تعليمات تخص قبول كفالة الأجهزة الأمنية للقروض

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد يوم الأربعاء، عن إصداره تعليمات قبول كفالة منتسبي وزارتي (الدفاع والداخلية ) الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان قبول الكفالة لغرض توثيق قروض اسكان المواطنين وترميم الوحدات السكنية وصيانة المباني السكنية والمشاريع الصغيرة وغيرها من القروض الاخرى.

واضاف ان التقديم على تلك القروض من خلال فروع المصرف حصرا ولا يوجد وسيط بينه وبين الزبون.

وأعلن مصرف الرشيد، في السابع من شهر نيسان/أبريل الجاري، عن قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية.

وكانت المصارف الحكومية في العراق لا تقبل بكفالة منتسبي الدفاع والداخلية وتشترط كفالة الموظف المدني للمستفيدين من القروض التي تمنحها هذه المصارف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حينها ان "مصرف الرشيد أصدر تعليماته لقبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة (ضباط ومراتب) الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واوضح ان "من بين التعليمات أن يغطي (50%) من صافي الراتب تسديد القسط والفائدة الشهرية وفي حالة عدم الكفاية يمكن تقديم أكثر من كفيل".

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