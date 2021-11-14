مصرف حكومي يصدر تعديلاً على شروط قرض الـ١٠٠ راتب

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد الحكومي، يوم الاحد، إعفاء الموظفين المحالين على التقاعد ممن اقترضوا قرض الـ100 راتب، من شرط رهن العقار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المقترضين السابقين تم إعفاءهم من رهن عقار عند إحالتهم على التقاعد في حال كان المبلغ المتبقي من القرض لا يتجاوز ٢٠ مليون دينار، ويقبل بدلا عنه كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول.

وبين ان التعديل يشمل المقترضين الذين قدموا ضمانة عقارية كرهن للمصرف وبإمكانهم فك الرهن عند وصول مبلغ القرض الى ٢٠ مليون دينار سواء كان الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او التسديد المبكر.

واشار الى انه لا يتم منح براءة الذمة وانما يمنح المقترض كتاب تأييد بتغطية المبلغ المتبقي بكمبيالة ولا مانع من فك الرهن.