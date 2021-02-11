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مصرف الرشيد يشمل منتسبي الحشد بسلفة 10 ملايين دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-11T06:37:48+0000
مصرف الرشيد يشمل منتسبي الحشد بسلفة 10 ملايين دينار

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بسلفة الماستر كارد(نخيل) اسوة بمنتسبي موظفي دوائر الدولة كافة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف بسلفة الماستر كارد(نخيل) اسوة بمنتسبي موظفي دوائر الدولة".

واضاف ان "التعليمات تضمنت منح المنتسب سلفة كحد اعلى (١٠) ملايين وحسب حدود صافي الراتب "، مبينا أن من "بين الشروط ألاّ يتجاوز عمر المستلف السن المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة".

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