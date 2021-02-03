سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بـ20 مليون دينار.. الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-03T07:53:53+0000
بـ20 مليون دينار.. الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الاربعاء، استئناف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من كلا الجنسين.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تمت المباشرة بمنح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين بواقع 20 مليون دينار كحد اعلى بعد توقفها نهاية العام الماضي لاغراض تطبيق الحسابات السنوية".

واضاف ان "المبلغ الممنوح للعاطلين يمنح بكفاله كفيل ضامن"، داعيا "كافة الراغبين بالترويج مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

يذكر ان المصارف العراقية توقفت نهاية العام الماضي عن منح القروض والسلف، وذلك بهدف تصفية الحسابات السنوية.

related

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

Date: 2020-10-11 07:12:29
١٠ ملايين دينار قرض للأرامل والمطلقات في العراق

ديون العراق الخارجية تتجاوز 30 مليار دولار

Date: 2020-08-21 10:20:03
ديون العراق الخارجية تتجاوز 30 مليار دولار

الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

Date: 2021-01-19 06:32:25
الرشيد يستأنف ترويج معاملات منح القروض

مصرف الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين

Date: 2020-10-01 07:57:34
مصرف الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين

مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

Date: 2020-12-08 07:35:14
مصرف الرشيد يطلق قروضا مالية جديدة لسكان مناطق في العراق

المباشرة برفع ودفع رواتب الموظفين في العراق

Date: 2020-11-15 08:39:31
المباشرة برفع ودفع رواتب الموظفين في العراق

مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين

Date: 2020-10-13 07:51:29
مصرف الرشيد يقدمُّ مزيدا من التسهيلات في منح قروض للعاطلين