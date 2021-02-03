بـ20 مليون دينار.. الرشيد يستأنف منح قروض المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الاربعاء، استئناف منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من كلا الجنسين.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تمت المباشرة بمنح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين بواقع 20 مليون دينار كحد اعلى بعد توقفها نهاية العام الماضي لاغراض تطبيق الحسابات السنوية".

واضاف ان "المبلغ الممنوح للعاطلين يمنح بكفاله كفيل ضامن"، داعيا "كافة الراغبين بالترويج مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

يذكر ان المصارف العراقية توقفت نهاية العام الماضي عن منح القروض والسلف، وذلك بهدف تصفية الحسابات السنوية.