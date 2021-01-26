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مصرف الرشيد يستأنف ترويج معاملات البناء البالغة 50 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T09:20:17+0000
مصرف الرشيد يستأنف ترويج معاملات البناء البالغة 50 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن استئنافه ترويج منح قروض البناء والتي تصل الى (٥٠) مليون دينار كحد اعلى للمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "التعليمات تضمنت تقديم اجازة بناء في حالة البناء واضافة البناء اصولية لاتقل مدة نفاذها المتبقية (٨) اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض "، موضحة أن "مدة القرض يبلغ (١٥) عاما اعتبارا من تاريخ وضع الدفعة الاولى تحت تصرف المواطن المقترض".

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين بمختلف الانواع وفق شروط وضوابط معينة.

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