مصرف الرشيد يرفع مبلغ قروض ترميم وصيانة المباني

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم الأربعاء، عن زيادة مبلغ قروض ترميم وصيانة المباني إلى 50 مليون دينار عراقي.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القروض تمنح للمواطنين والموظفين وفق الآلية والضوابط السابقة التي تنص على منح القرض للمواطنين بكفيل موطن راتبه على مصرف الرشيد، أما الموطنة رواتبهم لدى المصرف من الموظفين والقوات الأمنية فتمنح لهم بدون كفيل".

وبين أن إدارة المصرف وجهت الفروع ومكاتب المندوبين كافة بتسهيل إجراءات ترويج المعاملات وفق الصلاحيات التي منحت لهم، علماً أن مجلس إدارة المصرف مستمر بإعادة النظر بالتعديل على التعليمات السابقة التي تصب بمصلحة زبون المصرف وحفظ حقوق الطرفين وفق الضوابط.