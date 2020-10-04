مصرف الرشيد يخفض فوائد القروض لترميم الوحدات السكنية

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى ٥٪ سنويا تسدد شهريا .
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى ٥٪ سنويا تسدد شهريا بعد ان كانت 8%".
واضاف ان "مبلغ القرض الذي اعلن عنه سابقا هو (٤٠) مليونا للموظفين و(٣٠ ) مليونا للمواطنين على ان يتم صرف القرض بدفعتين (٦٠٪) دفعة اولى من مبلغ القرض الخاص بالموظفين (٧٥٪) من مبلغ القرض الخاص بالمواطنين"، مبينا ان "المنح للموظفين حاملي بطاقة نخيل بدون كفيل".