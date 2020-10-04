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مصرف الرشيد يخفض فوائد القروض لترميم الوحدات السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-04T08:33:26+0000
مصرف الرشيد يخفض فوائد القروض لترميم الوحدات السكنية

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى ٥٪؜ سنويا تسدد شهريا .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى ٥٪؜ سنويا تسدد شهريا بعد ان كانت 8%".

واضاف ان "مبلغ القرض الذي اعلن عنه سابقا هو (٤٠) مليونا للموظفين و(٣٠ ) مليونا للمواطنين على ان يتم صرف القرض بدفعتين (٦٠٪؜) دفعة اولى من مبلغ القرض الخاص بالموظفين (٧٥٪؜) من مبلغ القرض الخاص بالمواطنين"، مبينا ان "المنح للموظفين حاملي بطاقة نخيل بدون كفيل".

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