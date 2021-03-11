مصرف الرشيد يخفض الفائدة على سلف المتقاعدين الى ٤٪

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، عن تخفيض سعر الفائدة على السلف الممنوحة للمتقاعدين الى ٤٪ ولحاملي بطاقة (نخيل).

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ان المصرف قرر تخفيض سعر الفائدة على السلف الممنوحة للمتقاعدين الى ٤٪ لحاملي بطاقة ماستر كارد " نخيل".

واوضح ان" المصرف سبق وان إعادة النظر بكافة التعليمات الخاصة بالسلف والقروض الممنوحة للموظفين والمتقاعدين والمواطنين".

واضاف ان"العمل جاري على تطبيق النظام الالكتروني لمنح سلف المتقاعدين والذي سيعمل به خلال الايام القادمة بعد تجربة سلف موظفي الوزارات الامنية".