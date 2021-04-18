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مصرف الرشيد يحذر من "سلف وهمية"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-18T06:55:44+0000
مصرف الرشيد يحذر من "سلف وهمية"

شفق نيوز/ حذر مصرف الرشيد يوم الأحد منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين والمستفيدين كافة من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان هناك مواقع قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية .           

وحذر المصرف من ذلك مبينا ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك ويخلو المصرف مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل  المصرف.

وأرفق المصرف البيان بهذا الرابط: https://www.facebook.com/RasheedBank/

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