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مصرف الرشيد يحدد مدة تسديد أقساط سلف الضباط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-18T06:04:52+0000
مصرف الرشيد يحدد مدة تسديد أقساط سلف الضباط

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن منح فترة إمهال ثلاثة أشهر لتسديد أقساط السلف الشخصية التي قرر المصرف منحها لضباط وزارتي (الدفاع والداخلية ) والأمن الوطني .

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دفع الأقساط يبدأ من الشهر الرابع لتسلم السلفة والبالغة (١٠ ) ملايين كحد أعلى". 

وأضاف أنه "سيتم استقطاع الفائدة فقط دون القسط للأشهر الثلاثة الاولى من مدة السلفة"، مبينا أنه "يبدأ استقطاع القسط والفائدة مجتمعة اعتبارا من الشهر الرابع من مدة السلفة". 

وكان مصرف الرشيد قد أعلن خلال الرابع من شهر شباط الجاري عن منح سلفة 10 ملايين دينار لضباط وزارتي ( الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني.

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