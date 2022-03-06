مصرف الرشيد يعلن تسهيلات جديدة في منح القروض للمشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ وجه مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف اليوم الأحد بتسهيل اجراءات منح قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل.

وقرر المصرف وفقا لبيان صادر عنه اليوم، عدم المطالبة بعقد الايجار من طالب القرض اذا توفرت الشروط الآتية:

١- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار عائد له.

٢- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار للمقترض حصة فيه.

٣- اذا كان محل المقترض يقع ضمن عقار يكون المقترض احد الورثة فيه.

وكان المصرف قد اعلن في وقت سابق عن اطلاق قرض المشاريع الصغيرة بعد فترة توقف منح القروض لغرض التطبيق السنوي واطلاق التخصيص.