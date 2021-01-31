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مصرف الرشيد يحدد المبالغ والمساحات الكلية لغرض بناء المساكن للمواطنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-31T07:27:39+0000
مصرف الرشيد يحدد المبالغ والمساحات الكلية لغرض بناء المساكن للمواطنين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد اليوم الأحد، المبالغ والمساحات التي حددتها التعليمات لغرض منح قرض (50) مليون لأغراض البناء الخاص بالمواطنين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مبلغ القرض المخصص للبناء هو (50) مليون كحد اعلى يمنح على مساحة (100) متر مربع، ومساحة البناء لا تقل عن (70) مترا و(40) مليون دينار لمساحة لا تقل عن (70) مترا مربعا، ومساحة البناء لا تقل عن (60) مترا مربعا".

وتابع ان "مبلغ (30) مليون كحد أعلى يمنح على مساحة الأرض لاتقل عن (50) مترا مربعا، ومساحة البناء (40) مترا مربعا"، مشيرا إلى أنه "طالب القرض يجب أن يقدم أجازة اصولية من مؤسسات البلدية على قطعة أرض مشاعة او على وجه الاستقلال".

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