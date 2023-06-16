مصرف الرشيد يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الالكترونية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة مباشرته برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود، مؤكدا أنه وسيتم رفع طلبات المتقدمين كافة تباعا.

ودعا المصرف في بيان اليوم، حاملي بطاقة نخيل كافة للدخول على الرابط الخاص بالتحديث من أجل تحديث بيانتهم ليتسنى للمصرف منحهم السلفة.

كما حذر البيان من التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف، مشددا ان التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد.