مصرف الرشيد يباشر ببيع الدولار للمسافرين من خلال فرع مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ باشر مصرف الرشيد الحكومي، يوم الخميس، ببيع الدولار للمسافرين من خلال فرع مطار بغداد الدولي وبمبلغ (5000) دولار لكل مسافر وبسعر (1470) ديناراً للدولار الواحد.

وقال مصرف الرشيد في بيان اليوم، إنه وجّه فرع مطار بغداد الدولي لمباشرة ببيع الدولار للمسافرين من داخل المطار وبحد اعلى (5000) دولار لكل مسافر على ان يكون تاريخ السفر بنفس يوم وتاريخ تقديم طلب الحصول على الدولار.

ونوه إلى ان دوام الفرع سيستمر على مدى (24) ساعة لاستقبال الراغبين بالشراء من المسافرين واعتبارا من اليوم.