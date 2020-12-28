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مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-28T06:35:28+0000
مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين، يوم الاثنين، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باعتماد سعر صرف الدولار ١٤٦٠ الجديد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه استنادا الى توجيهات البنك المركزي العراقي فقد تقرر اعتماد سعر صرف الدولار ١٤٦٠ بدلا من السعر القديم.

ودعا البيان جميع فروع المصرف الى الالتزام بالتوجيهات العامة بخصوص عملة الدولار.

وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد (20 كانون الأول 2020) بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".

ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.

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