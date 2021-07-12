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مصرف الرافدين يهدد المتلكئين بتسديد ما بذمتهم من أموال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T06:48:03+0000
مصرف الرافدين يهدد المتلكئين بتسديد ما بذمتهم من أموال

شفق نيوز/ دعا مصرف الرافدين، يوم الاثنين، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح اخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى، مؤكدا ان المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال أموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين.

ولفت إلى أن الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة الإسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة.

وذكر البيان؛ أن المصرف مستمر في تقديم أنواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع مصرفنا أو الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف.

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