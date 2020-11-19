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مصرف الرافدين يفتتح فرعا له في منفذ عرعر الحدودي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-19T06:13:36+0000
مصرف الرافدين يفتتح فرعا له في منفذ عرعر الحدودي

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن افتتاح فرع له في منفذ عرعر الحدودي لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم إنه تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي.

وأضاف البيان ان إفتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة النقدية وزيادة التعاون الاستثماري.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم الاربعاء افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع  السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

واتفق الجانبان السعودي والعراقي العام الماضي على بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر أن العلاقات السعودية العراقية، وحتى الاقتصادية والتجارية منها، تراوحت بين المد والجزر منذ عام ٢٠٠٣، فيما يعزو المراقبون الامر الى التداخلات السياسية، التي تحاول منع اي تقارب بين البلدين، حتى ان كان ذلك على حساب مصالح الشعبين؛ ما تسبب في ضياع فرص كبيرة على التقارب المطلوب لتنمية العلاقات الاعتيادية بين بلدين جارين؛ وقد ظل منفذ "عرعر"، المعبر الحدودي الوحيد بين البلدين، متوقفاً طيلة تلك المدة برغم اهميته الفائقة.

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