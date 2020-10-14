مصرف الرافدين يعلن منح قروض 25 مليونا لاصحاب المحال والمهن

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية لتصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مؤكدا ان مدة تسديد القرض 5 سنوات اي بواقع 60 شهرًا.