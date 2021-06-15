مصرف الرافدين يعلن منح قروض للطلبة والاساتذة والباحثين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الثلاثاء منح قروض خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر منح قرض يصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف البيان أن قرض ( 5) ملايين الميسر ياتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة المهمة في المجتمع والتي تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي.