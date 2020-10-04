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مصرف الرافدين يعلن آلية منح قروض 50 مليونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-04T06:36:52+0000
مصرف الرافدين يعلن آلية منح قروض 50 مليونا

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاحد ان التقديم على قروض ٥٠ مليونا للموظفين و ٣٠ مليونا للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان نسبة فائدة قروض ٥٠ مليونا لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليونا للمواطنين تصل الى ٥ بالمئة .

ودعا البيان المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية . كما وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض.

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