ثلاثة مصارف حكومية تعلن تأجيل استيفاء أقساط السلف الشهرية

شفق نيوز/ قرر مصرفا "الرشيد والرافدين"، يوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء أقساط السلف الشهرية لشهر واحد فقط.

وقالت إدارتا المصرفين في بيانين منفصلين، وردا إلى وكالة شفق نيوز، إنهما قررا "تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان المبارك (لشهر واحد وفقط )".

وبحسب البيانين، فإن القرار يأتي "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية، وقرب حلول شهر رمضان".

كما أفاد اعلام المصرف الزراعي، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بتأجيل تأجيل استيفاء أقساط القروض والسلف الممنوحة من المصرف الزراعي لشهر رمضان المبارك.