توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين منها لهذه الفئة

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن توزيع منحة غلاء المعيشة الى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم صرف منحة غلاء المعيشة البالغة ١٠٠ الف دينار الى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التابعة الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل.

ودعا البيان المشمولين الى مراجعة منافذ توزيع الصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات لتسلم المنحة.

في غضون ذلك أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لفئة ذوي الاعاقة ممن يستلمون راتب المعين المتفرغ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة) يوم الخميس الموافق 7ـ4ـ2022.

ودعت الهيئة المستفيدين من راتب المعين المتفرغ لمراجعة منافذ توزيع الصرف الالكتروني العائدة لمصارف (الرافدين، والرشيد، وآشور) لتسلم المنحة المالية.

كما اعلنت الهيئة عن اطلاق الملحق الخاص برواتب شهر آذار للمستفيدين الذين لم يتسلموا رواتبهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقات الدفع الالكتروني او تغيير المعين وغيرها من الاسباب، مبينة انها اطلقت المنحة وراتب شهر آذار لغير المستلمين بعد استلام التمويل من وزارة المالية فضلاً عن تمديد صلاحية بطاقات الماستركارد المنتهية صلاحيتها.

فيما دعت المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الذين تنتهي صلاحيات بطاقاتهم خلال الاشهر (2ـ3ـ4ـ 2022) لمراجعة مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات لتجديد البطاقات تجنباً لإيقاف رواتبهم.