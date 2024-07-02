الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل في 31 فرعا له بالعراق

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع الصيادلة في البصرة لينضم بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل ).

وبذلك يصبح عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام ( 31 ) فرعا وذلك في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي الى الانظمة الالكترونية.

وأكد المصرف في بيان اليوم، أن خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام ولاسيما ان من اولويات و متبنيات البرنامج الحكومي التحول الالكتروني في المعاملات المالية وتقليص حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وانجاز معاملاتهم.