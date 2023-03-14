مصرف الرافدين يعتذر لزبائنه ويحدد أسباب تأخر منح الدولار للمسافرين

شفق نيوز/ قدم مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، اعتذاره لزبائنه عن التأخر في منح الدولار للمسافرين الذي عزاه لعدة أسباب.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزخم في تسلم الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي، يعتذر مصرف الرافدين لزبائنه عن التأخير الحاصل نتيجة الزيادة الكبيرة بعدد المسافرين".

وأكد المصرف انه "ملتزم بتوجيهات البنك المركزي العراقي بخصوص آلية وتنفيذ اجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالدولار لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع العملة الأجنبية وضمان فاعلية التدقيق والرقابة عليها ووصول الدولار الى المستحقين الحقيقيين". واشار البيان الى ان "المصرف والعاملين فيه تحملوا اعباء حقيقية منذ تصديهم لهذه المهام وعملوا جاهدين على توفير افضل الخدمات بشكل مجاني ودون تحميل المواطن اي اعباء مالية".

واشار الى أن "التأخر الحاصل في منح الدولار للمسافر من منفذ المطار يعود الى تضاعف اعداد المسافرين بما يفوق الطاقة الاستيعابية للفرع والعاملين فيه وفقا لتلك الإجراءات الخاصة بالمنصة الالكترونية التي تأخذ زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره الكترونيا وعبر النظام المالي العالمي".

ودعا المصرف، المسافرين الى "تسلم الدولار في نفس يوم تاريخ السفر وتواجد المسافر قبل صعوده بالطائرة بوقت كاف لغرض اتمام عملية تسلم الدولار واكمال الترتيبات الخاصة بذلك".

يذكر ان عددا من المسافرين اشتكوا من نفاد كمية بيع الدولار من فروع مصرف الرشيد مما أثار تساؤلات وإحراجا لدى البعض في وقت يستعدون للسفر خارج العراق.